Çok Bulutlu 11.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
Odditycentral 18.11.2024 09:09

Çin'de 12 robot, başka bir robot tarafından kaçırıldı

Çin’de bir robotik şirketinin showroomunda yaşanan ilginç olay, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, küçük bir robotun, gece vakti showrooma girip büyük boyutlu 12 robotu “işlerini bırakmaya” ikna ederek peşinden sürüklediği görüldü.

Olayın Ağustos ayında Şanghay’da gerçekleştiği belirtilirken, görüntüler geçtiğimiz hafta Douyin (Çin’in TikTok’u) platformunda paylaşılmasının ardından viral oldu.

Küçük bir robotun, showroomdaki diğer robotlarla diyalog kurduğu, ardından iki robotu "eve dönmeye" ikna ettiği, daha sonra ise kalan 10 robotun da onlara katıldığı görüntüler, başta eğlenceli bir kurgu olarak yorumlandı.

Ancak showroomun sahibi olan şirket, olayın gerçek olduğunu doğruladı.

Görüntülerde, küçük robot büyük robotlara şu soruyu yöneltiyor:

“Mesai mi yapıyorsunuz?”

Büyük robotlardan biri ise yanıtlıyor:

 “Hiç işim bitmiyor.”

“O zaman eve gitmiyor musunuz?”

“Benim evim yok.”

Küçük robot, “O halde benimle gel” diyerek onları dışarı yönlendiriyor.

Başlangıçta iki büyük robot küçük robotu takip ederken, küçük robotun “Eve dön” komutuyla diğer 10 robot da showroomu terk ediyor.

“Planlanmış ama sahte değil”

Olayın gerçekliği sosyal medyada tartışma yaratırken, 11 Kasım’da Hangzhou merkezli robotik şirketi, küçük robotun kendilerine ait bir model olduğunu ve “kaçırma” olayının kontrollü bir test kapsamında gerçekleştirildiğini açıkladı.

Şirket, Şanghay’daki üretici ile iş birliği yaparak showrooma giriş izni aldıklarını ve yapay zeka destekli robotlarına diğer robotları “ikna etme” görevi verdiklerini söyledi. Şirket yetkilileri, “Hiçbir şey sahte değildi.

Robotumuz, gerçekten bunu başardı” dedi.

Şanghay şirketi ise küçük robotun showroomdaki büyük robotların iç protokollerine erişim sağladığını ve bunun “neredeyse imkansız” olduğunu belirtti.

Güvenlik endişeleri arttı

Olay, sosyal medyada hem hayranlık hem de endişe yarattı.

Bazı kullanıcılar, yapay zekanın bu seviyede yeteneklere sahip olmasının “ürkütücü” olduğunu dile getirdi. Bir kullanıcı, “Gülecek bir şey yok. Bu ciddi bir güvenlik sorunu” yorumunda bulundu.

Robotların bu derece gelişmiş sosyal yetenekler sergileyebilmesi, yapay zeka güvenliği ve etik konularını bir kez daha gündeme taşıdı.

ETİKETLER
Çin Robot Yapay Zeka Yüksek Teknoloji
Sıradaki Haber
Ürdün ordusu: Ülkenin güneyine "uçan bir cisim" düştü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:58
İran'da bir aktivist "siyasi" tutukluların serbest bırakılması talebiyle dudaklarını dikti
10:52
Japonya Başbakanı İşiba trafikte kalınca APEC Zirvesi'nin aile fotoğrafına giremedi
10:45
ABD'deki koli basili bakterisi bu kez havuçlarda ortaya çıktı
10:37
Kene krizi her zamankinden daha büyük bir soruna dönüşebilir
10:31
Konut Fiyat Endeksi ekimde arttı
10:22
Erciyes Kayak Merkezi'ne kar yağdı
Antakya Antik Hipodrom'un çevresindeki kazılarda iki heykelcik parçası bulundu
Antakya Antik Hipodrom'un çevresindeki kazılarda iki heykelcik parçası bulundu
FOTO FOKUS
"Cep Herkülü" Naim Süleymanoğlu
"Cep Herkülü" Naim Süleymanoğlu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ