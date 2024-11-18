ABD'de organik havuçlardan kaynaklanan E. coli salgını: 1 ölü, onlarca kişi enfekte

Grimmway Farms, Bakersfield'dan yapılan açıklamada, "Marketlerde olmaması gereken ancak hâlâ tüketicilerin buzdolabı veya derin dondurucularında bulunabilecek" havuç ürünlerini geri çağırdığını duyurdu. Geri çağrılan ürünler arasında 14 Ağustos - 23 Ekim 2024 tarihleri arasında satılan organik bütün havuçlar ve 11 Eylül - 12 Kasım 2024 tarihleri arasında tüketilmesi önerilen organik bebek havuçlar yer alıyor.

Havuçların, ABD, Porto Riko ve Kanada’daki perakende dağıtım merkezlerine gönderildiği ve 365, Bunny Luv, Cal-Organic, Nature’s Promise, Trader Joe’s, Wegmans ve O Organics gibi çeşitli markalar altında satıldığı açıklandı.

Shiga toksinli e. coli tehlikesi

Grimmway Farms, ürünlerin Shiga toksini üreten Escherichia coli (E. coli) ile kontamine olabileceğini bildirdi. Bu bakteri, özellikle küçük çocuklarda, yaşlılarda ve bağışıklık sistemi zayıf olan bireylerde ciddi ve bazen ölümcül enfeksiyonlara yol açabiliyor.

E. coli enfeksiyonu semptomları arasında şiddetli karın krampları, kanlı ishal, ateş, mide bulantısı ve kusma bulunuyor. Hastalığın kuluçka süresi 24 saat ile 10 gün arasında değişebilir ve genellikle 3-4 gün sürüyor.

ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), E. coli enfeksiyonlarının ağır vakalarda yüksek tansiyon, kronik böbrek hastalığı ve nörolojik sorunlara yol açabileceği uyarısında bulundu.

McDonald's'tan ayrı bir e. coli salgını daha

Grimmway Farms’ın geri çağırma açıklaması, McDonald’s restoranlarında çıkan başka bir E. coli salgınıyla aynı döneme denk geldi. McDonald’s’taki salgın, 14 eyalette 104 kişiyi etkilerken, 34 kişi hastaneye kaldırıldı. Salgının, restoranın Quarter Pounder menüsünde kullanılan soğanlarla bağlantılı olduğu tespit edildi.

McDonald’s, salgından en çok etkilenen franchise’lar için 100 milyon dolarlık destek planı açıkladı. CBS’e göre bu miktarın 65 milyon doları, iş kaybına uğrayan restoranları hedef alacak.

Uzmanlardan uyarı: Geri çağrılan ürünleri tüketmeyin

Yetkililer, Grimmway Farms tarafından geri çağrılan havuçları tüketmemeleri konusunda vatandaşları uyardı. Eğer bu ürünlerden satın aldıysanız, hemen atılması veya satın aldığınız mağazayla iletişime geçilmesi gerektiği belirtildi.

Bu tür olaylar, gıda güvenliğinin önemini bir kez daha hatırlatırken, tüketicilere ürün etiketlerini dikkatlice incelemeleri ve kontaminasyon riski bulunan gıdalardan kaçınmaları tavsiye ediliyor.