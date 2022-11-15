Haber Giriş: 15 Kasım 2022 Salı 08:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çin uzaktan algılama özellikli 'Yaogan-34' uydularını fırlattı
[Temsili fotoğraf: AP]
Çin, uzaktan algılama özellikli "Yaogan" sınıfı yer gözlem uydularını uzaya gönderdi.
ÇÇin haber ajansı Xinhua'nın haberine göre, "Yaogan-34" tipi üç uydu, Long March (Uzun Yürüyüş) 4C roketiyle Gobi Çölü'ndeki Ciuçüen Uydu Merkezi'nden uzaya fırlatıldı.
Fırlatışın ardından uydular, planlanan yörünge konumuna yerleşti.
Uydular; toprak kaynakları ve hasat takibi, şehir planlama ve afet önleme çalışmalarında kullanılacak.
Fırlatış, Long March roketleriyle icra edilen 450'nci başarılı taşıma görevi oldu.
Yaogan-34 uydularının ilk grubu 30 Nisan 2021'de, ikinci grubu ise 17 Mart'ta fırlatılmıştı.
Etiketler: Çin
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