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Çin "Ulusal Gün"ü ışık gösterileriyle kutluyor

Çin genelinde birçok şehir, ışık gösterileri ve renkli çiçek bahçeleriyle yaklaşan "Ulusal Gün"ü kutluyor.

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Çin'de 1 Ekim'de kutlanan "Ulusal Gün" dolayısıyla birçok şehirde hazırlıklar devam ediyor.

Ulusal günü kutlamak, Çin'in reform politikasını kabul etmesi ve dış dünyaya açılmasının 40. yıl dönümü için cuma gecesi, Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Shenzhen şehrinde birçok bina lazer gösterileriyle aydınlatıldı.

Işık gösterisi 31 Aralık'a kadar her gece var

Shenzhen şehir merkezinde, 600 metre yüksekliğindeki Ping'an Kulesi de dahil olmak üzere, 43 binaya 1,1 milyondan fazla LED ışığının takıldığı belirtildi.

"Muhteşem Yeni Dönem" temalı ışık gösterisi, 31 Aralık'a kadar her gece olacak.

Cuma gecesi, Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin Hangzhou şehrindeki 35 binaya da Çin'in ulusal bayrağını gösteren yüz binlerce LED ışık takıldı.

Ayrıca birçok şehirde ulusal günü kutlamak için devasa çiçek bahçeleri oluşturuldu.

Kaynak: Reuters

Etiketler: ulusal gün, çin
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