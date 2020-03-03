Çin’in popüler internet portallarından Sina.com’da çıkan bir yoruma göre Suriye rejimi, Çin hava savunma sistemlerini tercih edebilir.

25 Şubat’ta yayınlanan yazıda Suriye’deki Rus hava savunma sistemlerinin başarılı olamadığı iddia edildi.

Rus sistemlerinin, İsrail’in hava saldırılarına karşı etkisiz kaldığı savunuldu.

İsrail’in Suriye’de düzenlendiği operasyonlarda, F-35’leri kullanmaya bile ihtiyaç duymadığı, Rus sistemlerin F-16’lara karşı dahi etki gösteremediği öne sürüldü.

Yazıda Çin'in FD-2000 hava savunma sistemlerini rejime gönderebileceği ifade edildi.

Çin'den açıklama yok

Ancak Çinli resmi makamlar söz konusu iddiayı doğrulayacak bir açıklama yapmadı.

Suriye'de Esed rejimi halihazırda Rus menşeili S-300 ve Pantsir-S1 hava savunma sistemlerini kullanıyor.

FD-2000 hava savunma sistemleri savaş alanlarında hiç kullanılmadı.

Pekin yönetiminin, bu sistemleri Suriye’deki çatışma bölgesinde test etmek isteyebileceği görüşü dile getirildi.

Söz konusu sistemler için Türkiye daha önce Çin ile müzakereler yürütmüş ancak vazgeçmişti.

Çin, Suriye krizinin başından beri rejime diplomatik ve lojistik destek verdi.

Suriye'de Çinli askeri uzmanlar da bulunuyor ancak sahada muharip askeri yok.