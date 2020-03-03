Haber Giriş: Kaynak: İHA
113 yolcusu bulunan uçak, ihbar üzerine acil iniş yaptı
[Fotoğraf: Reuters]
Rusya'da Vladivostok-Moskova seferini yapan Airbus A320 yolcu uçağı, uçağa gelen isimsiz ihbar üzerine acil iniş gerçekleştirdi.
Rusya Acil Servisi, Rusya merkezli S7 Havayolları’na ait Vladivostok-Moskova seferini yapan Airbus A320 yolcu uçağının gelen ihbar üzerine Perm Uluslararası Havaalanı’na acil iniş yaptığını açıkladı.
Açıklamada, “113 yolcu ve 6 mürettebatın bulunduğu uçak 10:48’te Perm Uluslararası Havaalanı’na başarılı bir şekilde acil iniş yaptı” ifadeleri kullanıldı.
Uçağın kontrollerinin yapılmasının ardından Moskova’ya hareket etmesi bekleniyor.
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