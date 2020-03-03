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Ukrayna'da ilk koronavirüs vakası
Ukrayna'da ilk koronavirüs (Covid-19) vakasının tespit edildiği bildirildi.
Ukraynalı yetkililer, cumartesi günü hastaneye yatırılan bir hastada virüse rastlandığını duyurdu.
Söz konusu hastanın İtalya'dan Romanya'ya, oradan da Ukrayna'ya geldiği belirtildi.
Ölü sayısı artıyor
Çin'in Hubey eyaletinin Wuhan şehrinde ortaya çıkan virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 117'ye ulaştı.
Toplam vaka sayısı ise 90 bini aşmış durumda.
Etiketler: koronavirüs covid-19 coronavirüsSon Güncelleme: 3 Mart 2020 Salı 12:23
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