İsrail'in Kanal 12 televizyonunda yer alan habere göre, dünkü seçimde, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rastlanan Çin, İtalya, Japonya ve Tayland gibi ülkeleri yakında zamanda ziyaret ettikleri için evlerinde karantinada olan 5 bin 600'den fazla seçmen için 16 özel oy kullanma merkezi kuruldu.

Karantina altındaki seçmenlerden yüzde 70'ten fazlası bu merkezlerde oy kullandı.

Ancak Merkez Seçim Komisyonu yetkilileri, söz konusu sandıklarda kullanılan oyları saymayı reddetti.

Bu oyların İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızında görevli sağlık çalışanları tarafından sayılabileceği belirtildi.

İsrail'de 12 Kovid-19 vakası tespit edildi

İsrail, Kovid-19 endişesiyle Doğu Asya ve İtalya'dan gelen yabancıların ülkeye girişini yasaklamış, yakın zamanda söz konusu bölgeleri ziyaret eden vatandaşlarına evlerinde 2 hafta karantina altında kalmaları talimatı vermişti.

Ülkede şu ana kadar 12 Kovid-19 vakası tespit edilmişti.

İsrail'de seçmenler dün, son 1 yıl içinde üçüncü kez yapılan erken genel seçimler için sandık başına gitmişti