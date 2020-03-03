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BEA ile Suudi Arabistan Yemen'de yeniden karşı karşıya
Yemen'de, Birleşik Arap Emirlikleri ile Suudi Arabistan arasındaki fikir ayrılığı bir kez daha gün yüzüne çıktı. Abu Dabi destekli güçler, Riyad yönetimine bağlı birliklerin Aden Limanı'na girişini engelledi.
Yemen'de sular ısınıyor...
Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri bir kez daha karşı karşıya geldi.
Gerilim, geçici başkent Aden'de yaşandı.
Birleşik Arap Emirlikleri'nin desteklediği Güney Geçiş Konseyi güçleri, Suudi Arabistan'a bağlı birliklerin limana girişine izin vermedi.
Yakıt gemisinin boşaltımının engellenmesi sonucu anlaşmazlık yaşandı.
Sorunu çözmek için limana giden birliklerin de Güney Geçiş Konseyi'nce engellendi.
Anlaşmazlığın koordinasyon eksikliğinden kaynaklandığı belirtiliyor.
Abu Dabi yönetiminin desteklediği güçleri, cumartesi günü de Yemen hükümetinin limana yanaşma izni verdiği bir ticaret gemisini engellemişti.
Etiketler: bea Sudi arabistan Yemen riyadSon Güncelleme: 3 Mart 2020 Salı 12:37
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