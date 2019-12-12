Çin, hava kirliliği ve büyüyen çöp dağları ile mücadele ediyor.

Ülkede 340 milyon aracın yarattığı kirlilik egzoz gazıyla sınırlı değil, büyüyen lastik çöplükleri de ayrı bir sorun.

300 milyon kullanılmış lastiğe her yıl 13 milyon daha ekleniyor.

Pekin hükümeti lastiklerin geri dönüşümü ile 14 milyar doların üzerinde tasarruf sağlamayı planlıyor.

Ömrünü tamamlamış lastikler tekrar kullanılmak üzere kauçuk tozuna dönüştürülecek.

Kauçuk, çimento fırınlarında ve asfalt yapımında kullanılacak.

Çin’de özellikle kış aylarında kullanılan katı yakıtlar nedeniyle hava kirliliği önlenemiyor.

Başkent Pekin başta olmak üzere ülkenin kuzey kesimlerinde görüş mesafesi 50 metreye kadar düşüyor.

Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle ülkenin kuzeyini güneye bağlayan otobanda trafik sık sık durduruluyor.

Kaynak: TRT Haber