Çin-Hindistan rekabeti Maldivler’e sıçradı

Hint Okyanusu'nun ortasındaki ada ülkesi, 30 Eylül'de Başkan İbrahim Muhammed Salih ile muhalefet adayı Muhammed Muizzu arasında ikinci tur seçimlerine sahne olacak.

Ancak oy pusulasında Hindistan ve Çin de yer alıyor.

Maldivler’deki Çin-Hindistan rekabetine geçmeden önce ülkeyi biraz tanıyalım.

Bağımsız bir devlet olarak yaklaşık yarım yüzyıllık bir tarihe sahip olan Maldivler Cumhuriyeti, başkanlık tipi demokrasi ile yönetiliyor. Devlet başkanı 5 yılda bir gerçekleştirilen seçimlerle belirleniyor ve en fazla iki dönem görev yapabiliyor.

Geniş yetkilere sahip olan devlet başkanı hem kabineye başkanlık ediyor hem de savunma bakanlığı görevini uhdesinde bulunduruyor.

Gerek nüfus gerekse yüzölçümü bakımından dünyanın en küçük ülkeleri arasında yer alan Maldivler 1192 adadan oluşuyor.

Bu adaların yalnızca 198’inde yerleşim bulunuyor.

Ülkede son yıllarda yakalanan istikrar ekonomiyi olumlu yönde etkiliyor. Öyle ki ülke 15 bin dolar yıllık kişi başı gelir ile orta gelirli ülkeler arasında yer alıyor.

Son seçimler ise, ülkeyi Himalayalar boyunca uzanan jeopolitik rekabete biraz daha yaklaştırdı. 9 Eylül’de gerçekleştirilen seçimlerde 8 aday yarıştı ancak adaylardan yüzde 50’yi geçebilen olmadı.

[Fotoğraf: Reuters]

Çin-Hindistan rekabeti

El değmemiş plajları, mercan resifleri ve çeşitli deniz yaşamıyla tanınan Maldivler, jeopolitik bir rekabetin yaşanmasını bekleyeceğiniz yerler listesinin alt sıralarında. Ancak son yıllarda artan ülke popülaritesi jeopolitik alana da sıçramış durumda.

Küçük ada ülkesinde gerçekleştirilecek seçimler nüfuz rekabetini Çin'in mi yoksa Hindistan'ın mı kazanacağını belirlemede belirleyici olabilir. Zira denizlerde etkin olmak isteyen Çin, Maldivler gibi stratejik konumdaki bir ülkeyi etki alanı dışında bırakmak istemiyor.

Hindistan ise zaten uzun yıllardır yakın ilişkilere sahip ülkeye Çin nüfuzunun girmesini engellemek istiyor.

İşte bu durum, ülkedeki güçlü adayları söz konusu iki ülke arasındaki rekabetin önemli bir parçası yapıyor.

"Önce Hindistan" politikasıyla bilinen Salih, Maldivler'in Hindistan'la yakın ilişkilere sahip olması gerektiğini düşünüyor.

Hindistan'ın Maldivler'le uzun yıllardır kültürel, finansal ve askeri bağları mevcut. Maldivler ordusunu eğiten Hindistan aynı zamanda adada bir donanma limanı da inşa ediyor.

Çin ise son yıllarda adada altyapı projelerine yatırım yaparak daha iyi ilişkiler kurmaya çalışıyor.

Muhalefetteki koalisyonun desteklediği Muizzu ise Çin'e yakın bir isim. Daha önce "Hindistan dışarı" isimli bir kampanya yürüten Muizzu, ülkede bulunan az sayıda Hint askerini ve Hindistan'a ait keşif uçaklarını Maldivler'den çıkarma vaadi vermişti.

Eski dışişleri bakanı ve insan hakları savunucusu Ahmed Şahid'e göre Hindistan'la Çin arasındaki rekabet ülkedeki 280 bin seçmenin oy tercihlerinde belirleyici değil.

"Bazı uluslararası gözlemciler için en ciddi endişe olsa da, Hindistan-Çin konusunun seçmenler için önemli olduğunu düşünmüyorum. Seçim kampanyalarına bakarsanız, en büyük konunun borç yükünü yönetmek olduğu çok net."

Göstergeler de Şahid’in bu görüşünü destekliyor.

Kamuya açık son verilere göre, 2022 yılı sonunda ulusal borç, ülkenin gayri safi yurt içi hasılasının (6,1 milyar dolar) yüzde 113'üne ulaştı.

Miuzzu favori aday

9 Eylül’de gerçekleştirilen seçimlerde Salih yüzde 39 alırken, Miuzzu yüzde 46 oy almıştı. 3 gün sonra gerçekleştirilecek seçimlerde de favori aday Miuzzu.

2021'de de İlerici Parti ve Ulusal Halk Kongresi Koalisyonu'nu temsil eden Muizzu, o zamanlar Salih'in Maldiv Demokrat Partisi'nin kalesi olduğuna inanılan başkent Male'nin belediye başkanlığı için yapılan seçimlerde sürpriz bir zafer kazanmıştı.

2013'ten 2018'e kadar Cumhurbaşkanı olan Abdulla Yameen yönetiminde Maldivler Çin ile yakınlaşmıştı.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in Çin ile dünyanın geri kalanı arasında karayolu, demiryolu ve deniz bağlantıları inşa etmeyi amaçlayan Büyük Kuşak ve Yol Girişimi'ne de katılmıştı.

Yameen, şu anda yolsuzluktan dolayı bu yılki oylamaya katılması engellenen 11 yıllık hapis cezasını çekiyor. Miuzzu, yaygın olarak Yameen'in vekili olarak görülüyor.