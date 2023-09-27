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Dünya
İHA 27.09.2023 16:25

Otomobile çarpan motosiklet alev topuna döndü

İngiltere’nin Cambridge kentinde aşırı hızla ilerleyen motosiklet, ara yola dönen otomobile çarptı. Sürücü havada taklalar atarken, motosiklet alev topuna döndü.

İngiltere’nin Cambridge kentinde karşı yönden gelen ve tali yola dönen otomobile çarpan motosikletin sürücüsü havada taklalar attı.

Sürüklenen ve yakıt deposu patlayan motosiklet ise alev aldı.

Çıkan yangın yola yayılırken, sürüklenen motosiklet bir araç ve bir ambulansa hasar verdi.

Dikkatsiz araç kullanmakla suçlandı, 120 sterlin para cezasına çarptırıldı

Geçtiğimiz yıl meydana gelen kazada bir ayak parmağını kaybeden 31 yaşındaki motosiklet sürücüsü Stavius Gordon, dikkatsiz araç kullanmakla suçlandı.

Polis tarafından yapılan açıklamada, çıkarıldığı mahkemede hakkındaki suçlamayı kabul eden Gordon’ın 120 sterlin para cezasına çarptırıldığı belirtildi.

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