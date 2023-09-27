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Dünya
AA 27.09.2023 15:43

Bulgaristan, “defolu” S-300 füzelerini Ukrayna’ya verecek

Bulgaristan Parlamentosu, ülke ordusunun elinde bulunan eski Rus yapımı “defolu” S-300 füzelerinin Ukrayna’ya verilmesi kararı aldı.

Bulgaristan, “defolu” S-300 füzelerini Ukrayna’ya verecek

Bulgaristan ulusal radyosu BNR'nin haberine göre Parlamento, eski Rus yapımı S-300 füzelerinin Ukrayna’ya verilmesini öngören tasarıyı kabul etti.

İktidar koalisyonunu oluşturan, NATO ve AB yanlısı Bulgaristan’ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar Partisi (GERB), Değişime Devam (PP) ve Demokratik Bulgaristan (DB) partileri ile koalisyona katılmayan, üyelerinin çoğunluğunu Türk ve Müslümanların oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) partisi, tasarıya destek verdi.

Rusya yanlısı, eski Komünist Partinin çizgisinde siyaset yürüten muhalif Bulgaristan Sosyalist Partisi (BSP), tasarıya tepki göstererek oylama öncesi oturumu terk etti.

Rusya’nın Ukrayna’ya açtığı savaşta Moskova’yı destekleyen popülist Yeniden Doğuş Partisi de karara karşı çıktı.

Muhalefet partileri, oturumun açık olan ilk bölümünde Savunma Bakanı Todor Tagarev’in istifasını istedi.

BSP milletvekilleri Atanas Zafirov, “Şimdi sözde ‘defolu’ oldukları gerekçesiyle S-300 füzelerimizi veriyoruz. Sonra ‘roketlerimiz kalmadı’ diye tüm S-300 sistemlerimizi de vereceğiz.” dedi.

Genelkurmay Başkanı General Eftim Eftimov, açıklamasında, “Elimizdeki imkanlar ile onarımı olanaksız olan füzeler, S-300 mevcudumuzun yüzde 3-5’ini oluşturuyor." diye konuştu.

Eftimov, hibe edilecek füzelerin eksikliğinin Bulgaristan’ın güvenliğini olumsuz etkilemeyeceğine işaret ederek "Bu füzeleri sadece Rusya onarabilirdi. Savaştan dolayı bu artık imkansız. Defolu füzelerin saklanması askeri personelimize tehdit oluşturabilir.” ifadesini kullandı.

Bulgaristan daha önce de Kiev’e eski ancak hiç kullanılmamış 100 zırhlı araç ve mühimmat vermişti.

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