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AA
HABER GİRİŞ
05.02.2025 10:49
, 05.02.2025 11:20
SON GÜNCELLEME
05.02.2025 11:20
Çin: Filistin'i Filistinliler yönetmeli
Çin, Trump'ın Gazze'yi "devralma" ve Filistinlileri komşu ülkelere yerleştirme planına karşı çıkarak, "Filistin'i Filistinlilerin yönetmesinden yana" olduğunu bildirdi.
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