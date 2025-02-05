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Dünya
AA 05.02.2025 10:49

Çin: Filistin'i Filistinliler yönetmeli

Çin, Trump'ın Gazze'yi "devralma" ve Filistinlileri komşu ülkelere yerleştirme planına karşı çıkarak, "Filistin'i Filistinlilerin yönetmesinden yana" olduğunu bildirdi.

Çin: Filistin'i Filistinliler yönetmeli

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