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Dünya
AA 05.02.2025 10:32

İsveç'te okula yapılan silahlı saldırıda yaklaşık 10 kişi öldü

İsveç'in Örebro kentinde okula düzenlenen silahlı saldırıda "yaklaşık 10 kişinin" öldüğü bildirildi.

İsveç'te okula yapılan silahlı saldırıda yaklaşık 10 kişi öldü

İsveç polisi tarafından yapılan açıklamada, Risbergska Lisesi kampüsüne yerel saatle 13.30'da saldırı düzenlendi.

Saldırıda "yaklaşık 10 kişinin" hayatını kaybettiği, toplam yaralı sayısının belli olmadığı ifade edildi.

Ölenlerin kimlik tespitinin sürdüğü aktarılan açıklamada, ölenler arasında silahlı saldırganın da bulunduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca, saldırıda herhangi bir polis memurunun vurulmadığı bilgisi paylaşıldı.

Örebro Polis Şefi Roberto Eid Forest, saldırının terör saikli olduğuna inanmadıklarını ve başka bir saldırı beklemediklerini söyledi.

İsveç basını bir kişinin okul kampüsünü otomatik silahla taradığını aktardı.

"İsveç tarihinin en kötü toplu silahlı saldırısı"

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ve Adalet Bakanı Gunnar Strömmer, olay hakkında ortak basın toplantısı düzenledi.

Saldırı haberini "büyük bir üzüntüyle" öğrendiğini kaydeden Başbakan Kristersson, "Olmaması gereken şey oldu. Bugün tamamen masum insanlara karşı vahşice ve ölümcül şiddete tanık olduk. Bu, İsveç tarihinin en kötü toplu silahlı saldırısı. Düşüncelerimiz mağdurlarla, onların arkadaşlarıyla, yakınlarıyla ve aileleriyle birlikte." ifadelerini kullandı.

Bakan Strömmer ise saldırıyı "toplumu derinden sarsan bir olay" olarak nitelendirerek, "Başka ülkelerde korku türünde okuduğunuz ama İsveç'te asla olmayacağını düşündüğünüz bir şey. Polis ve sağlık ekipleri ölen kişinin kimliğinin tespit edilip yakınlarına haber verilmesi için çalışmalarını sürdürüyor." dedi.

İsveç medyasında yer alan haberlerde, söz konusu okula gidenlerin göçmen kökenli olması nedeniyle bölgede yaşayan göçmenlerin tedirgin olduğu kaydedildi.

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