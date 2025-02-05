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Dünya
AA 05.02.2025 10:37

Trump'ın Gazze açıklamaları soykırım destekçisi İsrailli bakanları sevindirdi

ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Şeridi'deki Filistinlilerin başka bir yere sürülmesi ve ABD'nin bölgeyi "devralacağı" açıklamasını, İsrailli bakanlar memnuniyetle karşıladı.

Trump'ın Gazze açıklamaları soykırım destekçisi İsrailli bakanları sevindirdi

İsrailli bakanlar, Gazze konusundaki açıklamaları nedeniyle sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla Trump'a övgüler düzdü.

Aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Beyaz Saray'da çekilmiş fotoğrafına da yer verdiği paylaşımında, "Birlikte dünyayı daha yeniden harika yapacağız." yorumu yaptı.

Enerji Bakanı Elo Cohen ise sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, açıklamaları nedeniyle Trumpa'a teşekkür etti.

Trump'ın İran başta olmak üzere alacağı kararların Orta Doğu'nun "refaha kavuşmasını sağlayacağını" iddia eden Cohen, "İsrail devleti, Orta Doğu ve dünya için tarihi bir sabah." ifadesini kullandı.

Ulaştırma Bakanı Miri Regev ise Trump'ın kararlarıyla "dünyanın daha iyi bir yer haline geleceğini" ileri sürerek, “İki cesur lider (Trump ve Netanyahu) bir araya geldiğinde bu olur.” yorumunda bulundu.

Trump ve Netanyahu'ya methiye düzen Kültür ve Spor Bakanı Miki Zohar ise "İsrail halkı için gerçekleştirdiği bu mucize nedeniyle Tanrı’ya şükürler olsun.” cümlesine yer verdi.

ABD Başkanı Trump, dün yaptığı açıklamada Filistinlilerin Gazze'den ayrılmaktan başka seçeneklerinin olmadığını savunmuştu.

Trump, Gazze'nin artık tamamen yıkılmış bir bölge olduğunu ve yaşanabilir bir yer olmadığını ifade ederek, "Bu yüzden insanların Gazze'ye geri dönmemesi gerektiğini düşünüyorum." demişti.

Bu açıklamalara ek olarak Trump, ABD'nin "Gazze Şeridi'ni devralacağını" söylemişti.

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