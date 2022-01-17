Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) verilerine göre, Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) 2021'in son çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4 büyüdü.

GSYH, 2021 sonu itibarıyla bir önceki yıla göre yüzde 8,1 artarak 114,37 trilyon yuana (yaklaşık 18 trilyon dolar) ulaştı.

Çin ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde yüzde 18,3, ikinci çeyreğinde yüzde 7,9 ve üçüncü çeyreğinde yüzde 4,9 büyümüştü.

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgının etkisinde geçen 2020'nin ardından bir toparlanma yılı olarak görülen 2021'in ilk yarısındaki büyüme ivmesinin yılın ikinci yarısında azalması dikkat çekti.

Kişi başına GSYH dünya ortalamasını geçti

Öte yandan NBS, kişi başına düşen GSYH'nin 12 bin 551 dolara ulaşarak dünya ortalamasını geçtiğini, Dünya Bankası sınıflandırmasına göre "yüksek gelirli ülkelere" yaklaştığını bildirdi.

Çin ekonomisi, 17 Aralık 2021'de revize edilen verilere göre, 2020'de yüzde 2,2 büyüme kaydetmişti.

Pekin yönetimi 2021 için "yüzde 6'ın üzerinde" büyüme hedefi koymuştu.