Şi, mesajında, Lula da Silva'yı kutlayarak Çin ile Brezilya arasındaki ortaklığın, 48 yıl önce diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana gelişerek ve derinleşerek sürdüğünü, gelişmekte olan büyük çaplı ülkeler arasındaki ilişkilere örnek teşkil ettiğini vurguladı.

Çin ve Brezilya'nın küresel etkiye sahip gelişmekte olan ülkeler ve yükselen piyasa ekonomileri olduğuna dikkati çeken Şi, iki ülkenin geniş ortak çıkarları bulunduğunu ve benzer kalkınma sorumluluklarını yüklendiklerini ifade etti.

Şi, Çin ile Brezilya arasındaki kapsamlı stratejik işbirliğini daha ileriye taşımak ve iki ülkeye ve halklarına daha fazla fayda sağlamak üzere Devlet Başkanı Lula da Silva ile çalışmaya hazır olduğunu kaydetti.

Silva 1 Ocak'ta göreve başlamıştı

Brezilya'da, 31 Ekim 2022'de devlet başkanlığı seçiminin ikinci turunu kazanan solcu eski Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva 1 Ocak'ta parlamentoda yemin ederek göreve başlamıştı.

2003-2010 yıllarında Brezilya'da devlet başkanlığı yapan Lula da Silva, iktidarı döneminde Pekin ile ekonomik ilişkileri geliştirmeye özel önem vermiş; Çin, 2009'dan itibaren Brezilya'nın en büyük ticaret ortağı haline gelmişti.

Brezilya, Çin'e başta demir cevheri olmak üzere büyük miktarda ham madde ve tarım ürünü ihraç ediyor.

İki ülke, gelişmekte olan büyük nüfuslu ülkelerin oluşturduğu BRICS örgütü içinde çok taraflı iş birliğini sürdürüyor.