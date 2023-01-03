Facebook hesabından soru-cevap etkinliği düzenleyen Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, vatandaşların sorularını yanıtladı.

Morawiecki, idam cezası konusunda kilisenin öğretisine katılmadığını belirterek "Bunun genel olarak, yeniden değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çok ciddi suçlar için idam cezasına izin verilmeli." ifadelerini kullandı.

İdam cezası 1998'de kaldırıldı

Polonya'da idam cezası 1998'de kaldırıldı. En son idam edilen kişi, bir kadına tecavüz edip öldürmekten ve kadının iki kızını öldürmeye teşebbüsten Nisan 1988'de asılan, Andrzej Czabanski'ydi.

Polonya'daki çoğu siyasi parti, ölüm cezasının yeniden getirilmesine karşı çıkıyor ancak iktidardaki Hukuk ve Adalet Partisinin bazı üyeleri, idam cezasının geri getirilmesini destekliyor.