Haber Giriş: 3 Ocak 2023 Salı 13:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
KKTC ile 5 Türk devletinin meclisleri arasında dostluk grubu kuruldu
KKTC Cumhuriyet Meclisinde, Kırgızistan, Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan ve Azerbaycan meclisleri ile dostluk grupları kurulması önerisi oy birliği ile kabul edildi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulunda, KKTC ile Kırgızistan, Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan ve Azerbaycan meclisleri arasında dostluk grupları kurulması önerisi oylandı.
Öneri oy birliği ile kabul edildi. Kararın kabul edilmesiyle Cumhuriyet Meclisinde 5 yeni dostluk grubu oluşturuldu.
Dostluk gruplarında, Ulusal Birlik Partisi (UBP), Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisinden (YDP) milletvekilleri yer aldı.
Etiketler: Azerbaycan Kazakistan Kırgızistan KKTC Orta Asya Özbekistan Türkmenistan
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