Haber Giriş: 5 Haziran 2021 Cumartesi 14:03Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Çin, çocuklarda Sinovac aşısına onay verdi
[Fotoğraf: AA]
Sinovac aşısının çocuklarda kullanımına Çin'de onay verildi. Buna göre aşı, 3-17 yaş aralığındaki çocuklara uygulanabilecek.
Çinli Sinovac şirketinin ürettiği koronavirüs aşısının çocuklarda kullanımına Çin'de onay çıktı.
Açıklama Sinovac CEO'su Yin Weidong'dan geldi. Yin, Çin Devlet Konseyi Hastalık Kontrol ve Önlem Ortak Mekanizması’ndan onay aldıklarını belirtti.
Ne zaman başlanacak?
Aşının 3-17 yaş arasındaki çocuklarda kullanılmasına ne zaman başlanacağı henüz netleşmedi.
Biontech/Pfizer aşısının da 12-15 yaş aralığında kullanılmasına Avrupa İlaç Ajansı'ndan onay çıkmıştı.
Etiketler: Çin Koronavirüs Koronavirüs Aşısı
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