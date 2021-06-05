Haber Giriş: 5 Haziran 2021 Cumartesi 13:21Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Fren yerine gaza bastı, ofise daldı
Rusya'da araç bakımı da yapılan bir oto galeride meydana gelen kaza korkuttu. Fren yerine gaza basan personel, satış ofisine girdi.
Rusya'nın başkenti Moskova'da, araç bakımı da yapan bir oto galeride personelin dikkatsizliği kazaya yol açtı.
Çalışanlardan biri, bakım işlemlerinin ardından aracı binanın dışına çıkarmak isterken yanlışlıkla gaza bastı.
Hızla duvara çarpan araç, satış ofisine daldı.
Maddi hasar var
Kazada yaralanan olmazken, oto galeride ve araçta maddi hasar oluştu.
Aracı oto galerinin tamir edeceği açıklandı.
Etiketler: Rusya
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