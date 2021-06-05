ABD’nin San Francisco şehrinde polis, otobüste bulunan bir kadının saçlarını yakan gencin görüntülerini paylaştı.

San Francisco polisinin açıklamasında, genç bir erkeğin, 50-60 yaşlarındaki bir kadının saçlarını yaktığının altı çizildi.

Soruşturma sürüyor

Şüphelinin kimliğine dair bilgi verilmezken, olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Olaya dair bilgisi olanların yetkililerle irtibata geçmesi istendi.

