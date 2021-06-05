Haber Giriş: 5 Haziran 2021 Cumartesi 13:45Son Güncelleme: Kaynak: San Francisco Police Department
ABD'de otobüste ilginç olay: Kadın yolcunun saçlarını yaktı
ABD'nin San Francisco şehrinde bir genç, 50-60 yaşlarında bir kadının saçlarını yaktı. Olay bir otobüste meydana geldi.
ABD’nin San Francisco şehrinde polis, otobüste bulunan bir kadının saçlarını yakan gencin görüntülerini paylaştı.
San Francisco polisinin açıklamasında, genç bir erkeğin, 50-60 yaşlarındaki bir kadının saçlarını yaktığının altı çizildi.
Soruşturma sürüyor
Şüphelinin kimliğine dair bilgi verilmezken, olaya ilişkin soruşturma sürüyor.
Olaya dair bilgisi olanların yetkililerle irtibata geçmesi istendi.
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