Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) 01 Ekim 2019'da verdiği kararla yıkılmasına hükmedilen kilisenin kaldırılması çalışmalarına sabah saatlerinde başlandığını sosyal medya hesabından duyuran Orloviç'in avukatı Rusmir Karkin, iş makinelerinin alanda olduğunu belirtti.

Fata Orloviç, Bosna Hersek'te 1992-1995'te yaşanan savaştan önce köyünde eşi ve 7 çocuğuyla yaşıyordu. Ancak savaş sırasında eşi Sacir dahil, 22 yakınını kaybetti.

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11 yıllık hukuk mücadelesini kazandı

Ülkenin farklı bölgelerinde mülteci olarak yaşayan ve ABD'de bulunan çocuklarının tüm ısrarlarına rağmen doğduğu toprakları terk etmeyen Orloviç, 1999'da savaştan önce yaşadığı köyüne döndü.

Döndüğünde bahçesine kilise yapıldığını gören Orloviç, izinsiz yapılan bu kilisenin kaldırılması için hukuk mücadelesi başlattı.

Kilisenin yıkılmaması için kendisine teklif edilen parayı reddeden Boşnak nine, 11 yıl süren hukuk mücadelesini 2019'daki AİHM kararıyla kazanmıştı.