Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı (MIIT) yaptığı açıklamada, plan kapsamında 10 bin kişi başına düşen 5G baz istasyonu sayısının 26'ya çıkarılacağını ve gigabit optik fiber ağların Çin'in çoğu kentsel ve kırsal bölgesine genişletileceğini duyurdu.

MIIT yetkilisi Xie Cun, oluşturulacak dijital altyapıyı, "yeni bir dijital altyapı türü oluşturmaya ve ekonomik ve sosyal kalkınmayı desteklemeye yardımcı olacak stratejik, temel ve öncü bir endüstri" olarak tanımlandı.

Bakanlık, internet inovasyonunu teşvik etmek ve bir iş patlaması yaratmak amacıyla bilgi teknolojisinin ekonomi ve toplumla “derinden entegre olacağını” da sözlerine ekledi.

Bu arada yetkililer, kullanıcıların kişisel bilgilerini ve verilerini korumaya yönelik önlemlerin yanı sıra “yeni bir tür denetim sistemi” üzerinde çalışıyorlar.