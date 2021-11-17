Fransız güvenlik güçleri, erken saatlerde Dunkirk yakınlarındaki bölgeden çadırları indirdi ve bin 500 kadar göçmeni tahliye etti.

Yetkililer ayrıca insan kaçakçılığı yaptığından süphelenilen 35 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Fransa İçişleri Bakanı Gérald Darmanin, Grande-Synthe'nin Dunkirk banliyösündeki göçmen kampının talimatıyla tahliye edildiğini söyledi.

Fransız polisi, 663 kişinin 23 otobüsle sığınağa götürüldüğünü söyledi.

Ancak kalan göçmenlerin durumu hakkında bilgi verilmedi.

Fransa, ülkenin kuzeyindeki kamplardan İngiliz Kanalı'nı geçmeye çalışan artan sayıda göçmenin durumunu İngiltere ile tartışıyor.

[Fotoğraf: AP]

Geçen hafta bin 185 kişi kanaldan tehlikeli bir geçiş yaptı ve bu sayıyla İngiltere'ye geçen göçmen sayısında yeni bir rekor kırıldı.

İngiltere, Fransız makamlarını geçişleri kontrol etmek için yeterli çabayı göstermemekle suçladı ve onları insan kaçakçılığını durdurmaya çağırdı.

[Fotoğraf: AP]

Sorun, Kanal'daki balıkçılık haklarından Avustralya ile nükleer denizaltılar konusunda bir anlaşmaya kadar bir dizi konuda zaten gergin olan İngiltere-Fransa ilişkilerine zarar verdi.

Bu yıl şimdiye kadar 23 binden fazla kişi Fransa'dan İngiltere'ye tekneyle geçiş yaptı, 2020'de kaydedilen rakam ise 8 bin 404'tü.

[Fotoğraf: AP]