Bölge basınında çıkan habere göre, örgütün Nikaragua seçimleri kararının ardından toplanan meclis genel kurulu, OAS'nin ülkeye yönelik kararını kınadı.

OAS'den çekilme yönündeki tavsiye kararı, Meclis'te 87 milletvekilinden 83'ünün oyuyla kabul edildi.

Konuya ilişkin henüz kararını bildirmeyen Ortega, daha önceki açıklamalarında örgütün ülkesine yönelik sözlerine tepki göstermişti.

OAS seçimleri gayrimeşru ilan etmişti

Örgütün Genel Sekreteri Luis Almagro'nun çağrısı üzerine 13 Kasım'da Orta Amerika ülkesi Nikaragua'daki seçimleri görüşmek üzere toplanan OAS Genel Kurulu, Devlet Başkanı Ortega'nın kazandığı seçimi "gayrimeşru" ilan eden metni onaylamıştı.

Karar, 25 lehte, 1 aleyhte ve 7 çekimser oyla kabul edilmişti. OAS'nin 30 Kasım'da acil toplu değerlendirme ve önlemlerin alınması için yeniden bir araya geleceği bildirilmişti.

OAS'nin Genel Kurul sonucunda yayımladığı metinde, Ortega'nın 4. kez devlet başkanı olduğu seçimlerin, "özgür, adil, şeffaf ve demokratik ilkelerden yoksun olduğu" belirtilmişti.

Seçim

Yüksek Seçim Kurulundan (CSE) son yapılan açıklamada, Nikaragua'da kesin olmayan sonuçlara göre, Ortega liderliğindeki Sandinista Ulusal Kurtuluş Cephesinin (FSLN) yüzde 99'u sayılan oyların yüzde 74,99'unu aldığı duyurulmuştu.

Ülkeyi 14 yıldan bu yana kesintisiz yöneten Ortega, böylece 4. kez yeniden seçilerek 2027'ye kadar devlet başkanlığı görevine hak kazanmıştı.

Seçime tepkiler

ABD yönetimi, 8 Kasım'da yaptığı açıklamada, Nikaragua'da yapılan seçimleri "hileli" ve "demokrasiye aykırı" olarak nitelendirerek, bu ülkeye yönelik yeni yaptırımların sinyalini vermişti.

Amerikan Devletleri Örgütü, Avrupa Birliği (AB) ve ABD'den yapılan açıklamalarda, seçimin güvenilir olmayacağı savunulmuştu.

ABD Dışişleri Bakanlığının 15 Ekim'deki açıklamasında, Nikaragua'da düzenlenecek devlet başkanlığı seçimlerinin "tüm güvenilirliğini yitirdiği" bildirilmişti.

Nikaragua'da seçimler öncesi birçok muhalif isim, "ihanet yasası" kapsamında gözaltına alınmıştı.

Amerikalılar Arası İnsan Hakları Komisyonuna göre, Nikaragua'da 2018'de Ortega liderliğindeki FSLN hükümetine karşı kitlesel protestolarda 325 kişi hayatını kaybetmiş, on binlerce protestocu hapse atılmıştı.