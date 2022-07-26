Pekin yönetimi, ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley'in hafta sonunda Endonezya'ya yaptığı ziyarette Çin'in bölgedeki askeri faaliyetlerinden duyduğu rahatsızlığa dair yaptığı açıklamaya tepki gösterdi.

Milley, geçen hafta sonunda Endonezya'ya yaptığı ziyarette Çin ordusunun, son zamanlarda "giderek daha saldırgan ve tehlikeli hale geldiği" değerlendirmesinde bulunmuştu.

Çin hava ve deniz araçlarının Pasifik bölgesinde ABD ve müttefiki güçlere yönelik müdahalelerinin arttığına dikkati çeken Milley, tehlikeli karşılaşmaların sayısının aynı oranda yükseldiğini ifade etmişti.

Milley'in, ülkesinin savunma bütçesini ve askeri kapasitesinin artırılmasını meşrulaştırmak için "Çin tehdidini pompaladığını", "kusuru Çin'de bulmaya çalıştığını" savunan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, "Kim askeri araçlarını ve uçaklarını güç gösterisi için yurt dışına yolluyor? Kim bölgesel barışı, güvenliği ve istikrarı tehdit ediyor. Kim daha saldırgan? Olgular kendi adına konuşuyor." ifadelerini kullandı.

"Beyin yıkama turu"

Çin Komünist Partisinin yayın organı "Global Times" da Milley'in ziyaretine ilişkin yayımladığı imzasız baş yazıda, ABD'li üst düzey yetkililerin son günlerde Asya-Pasifik bölgesinde "beyin yıkama turuna çıktıklarını" savundu.

Yazıda, ABD'li generalin Endonezya ziyaretinin zamanlamasının, Endonezya Devlet Başkanı Widodo'nun dün başlayan iki günlük Çin ziyaretinin öncesine denk gelmesi için bilinçli şekilde ayarladığı" yorumu yapıldı.

ABD'li yetkililerin Asya-Pasifik'te Çin'in ne kadar tehlikeli olduğunu anlatıp masum taraf gibi davranarak bölge ülkelerinin "aptal yerine koyduğunu" ileri süren gazete şu ifadelere yer verdi:

"Ancak bölge ülkeleri, 'Çin daha saldırgan hale geldi.' söyleminin ne anlama geldiğini biliyor. ABD kolunu fazla öteye uzatmaya başladığında, Çin'in meşru müdafaa çabası 'saldırganlık' olarak resmediliyor. ABD, Çin'i 'yakın keşif' gibi taktiklerle tahrik ettiğinde, Çin'in meşru müdahalesi 'tehdit' olarak adlandırılıyor."

Gazete, Widodo'nun ziyaretinin Milley'in açıklamalarının ardından gelmesinin tesadüf olarak görülebileceği, ancak bir noktada, "Endonezya'nın ABD'nin söylemine kulak asmadığını gösterdiği" yorumunu yaptı.

Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaret edeceği iddiası

Bu arada, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin, ağustosta Çin'in egemenlik iddiasında bulunduğu Tayvan'ı ziyaret edeceği iddiası da Pekin sözcülerinin uyarılarına konu olmaya devam ediyor.

İngiliz Financial Times gazetesi, geçen hafta yayımladığı haberde, Pelosi'nin nisan ayında iptal ettiği ziyareti, ağustosta yapacağını ileri sürmüştü.

Gazetenin önceki gün yayımladığı bir başka haberde ise Pekin yönetiminin Washington ile özel görüşmelerinde, Pelosi'nin, Tayvan'ı ziyaret etmesi halinde, "askeri karşılık" dahil sert tepkiler verebileceğini ifade ettiği ileri sürülmüş, ABD'li güvenlik yetkililerinin Çin savaş uçaklarının Pelosi'nin uçağına müdahale ederek Ada'ya inmesini engellemeye çalışabileceğinden endişe ettiği iddiası aktarılmıştı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao, dünkü basın toplantısında konuya dair sorulan soruya verdiği yanıtta, "Her tür olasılığa hazırlıklıyız. Eğer ABD tarafı ziyarette ısrar ederse, güçlü ve kararlı karşı tedbirler alacağız." değerlendirmesinde bulunmuştu.

82 yaşındaki Pelosi'nin nisan ayında Tayvan'a yapmayı planladığı ziyaret COVID-19'a yakalandığı gerekçesiyle iptal edilmişti.

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, o günlerde Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaretinin "tek Çin" ilkesinin tanımladığı "kırmızı çizginin aşılması" anlamına geleceği uyarısında bulunmuştu.