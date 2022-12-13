Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin, yaptığı açıklamada, yaptırım kararının yasa dışı olduğunu ve Çin'in iç işlerine müdahale anlamı taşıdığını belirtti.

ABD'nin başka ülkelere yetki dışı yaptırımlar uygulamaya hakkı olmadığını ifade eden Sözcü Vang, "ABD, yerel bir yasaya dayanarak ve Tibet'teki sözde insan hakları ihlallerini bahane ederek hukuk dışı yaptırım uyguluyor. Bu, iç işlerine müdahale olduğu gibi uluslararası hukukun temel normlarının da ihlalidir. Kararı kabul etmiyor ve kınıyoruz." dedi.

ABD Hazine Bakanlığı, 10 Aralık'ta, 2016-2021 yıllarında Tibet Parti Sekreterliği yapan Vu Yingcie ve 2018'den beri bölgenin polis şefi olan Cang Hongbo'ya, bölgedeki insan hakları ihlallerindeki sorumlulukları nedeniyle yaptırım uygulayacağını duyurmuştu.

İki yetkilinin ABD'deki mal varlıkları dondurulurken, Amerikan vatandaşları ile para transferinde bulunması yasaklanmıştı.

Yaptırım kararı, 2012 tarihli Küresel Magnitsky İnsan Hakları Sorumluluk Yasası uyarınca alınmıştı. ABD, daha önce aynı yasa kapsamında, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin eski Parti Sekreteri Çın Çuanguo'ya, "Uygur Türklerine ve diğer azınlıklara yönelik insan hakları ihlalleri" nedeniyle yaptırım kararı almıştı.