Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Biden'ın İklim Özel Temsilcisi John Kerry ile video konferansla görüştü.

Görüşmede, iklim değişikliği konusundaki ilişkilerin, daha geniş kapsamlı ilişkilerden ayrı tutulamayacağını ifade eden Vang, ABD’ye mevcut ilişkileri geliştirmek için adım atma çağrısında bulundu.

ABD’den Çin’i ek adımlar atmaya teşvik

Çinli meslektaşlarıyla Çin'in Tianjin şehrinde iklim görüşmeleri için temaslarda bulunan Kerry, ABD’nin iklim değişikliği konusunda dünyanın tamamıyla iş birliği yapmaya kararlı olduğunu ve emisyonun azaltılması konusunda Çin’i ek adımlar atmaya teşvik ettiğini söyledi.

Çin Küresel Televizyon Ağına göre, Kerry, Çin’in, küresel iklim değişikliğiyle mücadele çabalarında "süper kritik bir rol oynadığını" ifade etti.

Çin, sera gazı emisyonunda dünya sıralamasında ilk sırada yer alırken, ABD hemen arkasında bulunuyor.