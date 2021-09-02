Gazze'deki Filistin Balıkçılar Sendikası Başkanı Nizar Ayaş, İsrail güçlerinin denizde avlanan Filistinli balıkçılara ateş açtığını bildirdi.

Bir balıkçının ayağından yaralandığını ve Gazze'nin kuzeyindeki bir hastaneye kaldırıldığını aktaran Ayaş, balıkçının sağlık durumuna ilişkin bilgi vermedi.

Öte yandan, Gazze'nin doğusunda İsrail güçlerinin ateş açması sonucu Filistinli bir genç de ayağından yaralandı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Filistinli genç İsrail-Gazze sınırına yakın bir yerde bulunduğu sırada hedef alındı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yaralıların durumuna ilişkin henüz açıklama yapılmadı.