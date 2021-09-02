Dünyanın en büyük ikinci kahve ihracatçısı olan Vietnam'ın Ho Chi Minh Şehri limanındaki karantina önlemlerini sıkılaştırıldı.

Central Highlands'in bazı kahve yetiştiren bölgelerine kısıtlamalar getirmesinden sonra tedarik zincirleri kesintiye uğradı.

Kısıtlamalar uzun sürerse dünya genelinde bir kahve krizi patlak verebilir.

Vietnam Kahve-Kakao Birliği, tüccarların kısıtlamalar nedeniyle ürünleri ihracat için limanlara taşımakta zorlandıkları bildirerek hükümeti kısıtlamaları hafifletmeye çağırdı.

Delta varyantı zorluyor

Vietnam, geçen yıl karantinalar ve sıkı temas takibi yoluyla virüsün yayılmasını kontrol altına almayı başardı ve ekonomisinin 2020 boyunca küresel olarak yüksek oranda büyümesini sağladı.

Ancak Asya ülkesi, daha bulaşıcı Delta varyantını kontrol etmekte zorlanıyor.

Pandeminin başlangıcından bu yana ikinci en yüksek günlük artış olan 14 bin 219 yeni vaka açıklandı.