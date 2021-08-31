Çin ve ABD arasında ticari alanda karşılıklı yaptırımlar ve koronavirüsün köken tartışmaları son bulmazken, iki ülke arasında, Güney Çin Denizi ve Tayvan çevresinde askeri varlık konusunda da tansiyon yüksek.

ABD Hava Kuvvetleri Sekreteri Frank Kendall Çin'i yakından izliyor. Kendall'ın, "Hava kuvvetlerinde Çin’i korkutacak teknolojik adımlar atmalıyız." cümleleri Pekin'in dikkatini çekti.

"Ölüm ve zorluktan korkmayız"

Çin'in Hava Kuvvetleri Sözcüsü, Kendall'ın bu sözlerine ilişkin "İki şeyden korkmayız; bunlar ölüm ve zorluk." dedi.

Kendall göreve gelir gelmez Çin'e yönelik açıklamalarda bulunmuş, "Bir süredir Çin'e takıntılıyım." demişti.

ABD Hava Kuvvetleri Sekreteri, Çin ordusunun modernizasyonunun ABD’nin güvenliğine etkilerine işaret etmişti.