Arap Koalisyonundan yapılan yazılı açıklamada, Abha Havalimanı'na son 24 saat içinde bomba yüklü ikinci İHA'nın gönderildiği belirtildi.

Söz konusu İHA'nın Suudi Arabistan savunması tarafından etkisiz hal e getirildiği aktarılan açıklamada, İHA'nın imhası sırasında çevreye yayılan şarapnel parçaları nedeniyle ilk belirlemelere göre 8 kişinin yaralandığı, bir sivil uçağın hasar aldığı ifade edildi.

Koalisyonun açıklamasında bu eylemin, "savaş suçu" olduğu görüşü paylaşıldı.

Arap Koalisyonu gün içinde daha önce de Husiler tarafından Abha Havalimanı'nı hedef almaya çalışan bomba yüklü bir İHA'nın etkisiz hale getirildiğini ve saldırı girişiminin herhangi bir yaralanmaya yol açmadığını bildirmişti. ​​​​​​​

Uluslararası Abha Havalimanı, Suudi Arabistan'ın güneyindeki Hamis Muşayt ve Abha kentlerine eşit uzaklıkta (yaklaşık 20 kilometre) yer alıyor.

Yemen'deki kriz

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

İran destekli Husiler sık sık Suudi Arabistan'ın güney bölgelerini balistik füze ve İHA'larla hedef alıyor.