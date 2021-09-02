Chicago Üniversitesi'ndeki araştırmacılar tarafından hazırlanan Hava Kalitesi Yaşam Endeksi'ne (AQLI) göre, ortalama bir insan DSÖ tarafından kabul edilen hava kirliliği seviyesinin üç katından fazlasına maruz kalıyor.

İnsanın ortalama ömrü hesaplandığında 74'ten 72'ye düşüyor.

Araştırmacılar, DSÖ standartlarını karşılamak için evrensel değişikliklerle birlikte, küresel vatandaşların toplu olarak gezegenin nüfusuna 17 milyar yaşam yılı ekleyebileceğini açıkladı

Ciddi sağlık sorunları yaratıyor

PM 2.5 seviyelerinin metreküp başına 10 mikrogramın altında olması gerekiyor.

Ancak araştırmaya göre, ortalama bir dünya vatandaşı metreküp başına 32 mikrogram konsantrasyona maruz kalıyor.

Tek bir insan saçının çapından 30 kat daha küçük olan PM 2.5, akciğerlere ve bazen de kan dolaşımına derinlemesine girebiliyor ve ciddi sağlık sorunlarına neden olabiliyor.

Güneydoğu Asya acil tedbir almalı

Güneydoğu Asya'da birkaç yoğun nüfuslu şehirler; Bangkok; Ho Chi Minh Şehri, Vietnam; ve Jakarta, Endonezya’nın DSÖ yönergelerine uyması durumunda kişi başına iki ila beş yıl insanların yaşamlarına artı olarak eklenebilir.

Nijerya'da ise özellikle mevcut eğilimlerin devam etmesi durumunda insan ömrü yaklaşık altı yıl azalabilir.

Çin'den önemli başarı

Çin’in bu konudaki çalışmalarında kaydettiği ilerleme umut oldu.

AQLI direktörü Kenneth Lee, "Çin'in büyük çevre sorunlarını ele alma konusundaki benzersiz beceri sergiledi" dedi.

Araştırmacılar, Çin'de son on yılda elde edilen çarpıcı başarı nedeniyle bu tür büyük gelişmelerin gerçekleşebileceğine dair iyimserliklerini dile getirdi.

Çin’de çalışmaya göre, kirlilik yüzde 29 oranında düştü ve ortalama yaşam beklentisine yaklaşık 1,5 yıl eklendi.



