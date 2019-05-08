The Guardian gazetesinin haberine göre, Filistin asıllı İyad el Bağdadi 25 Nisan'da Norveçli yetkililer tarafından evinden alınarak güvenli bir yere nakledildi.

Buna sebep olarak da Suudi Arabistan kaynaklı içeriği belli olmayan bir tehdit gösterildi.

"CIA, Norveç makamlarına iletti"

Gazete, tehdide dair istihbaratın ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) tarafından Norveç makamlarına iletildiğini iddia ederken, İyad el Bağdadi de konuyla ilgili açıklamasında, "Anladığım kadarıyla Suudilerin hedefindeyim ancak ne yapacakları hakkında hiçbir fikrim yok" ifadesini kullandı.

Norveçli yetkililerin istihbaratı çok ciddiye aldığını vurgulayan Bağdadi, 2 polis ekibinin evine geldiğini, bunlardan birinin kendini güvenli yere naklederken, diğerinin olası bir takibe karşı önlem aldığını belirtti.

"Beni öldürmek istemiyorlarsa o zaman işimi yapmıyorum demektir"

Bağdadi, haberin duyulmasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, son 2 haftanın çok stresli olduğunu ifade ederek, "Beni öldürmek istemiyorlarsa o zaman işimi yapmıyorum demektir" değerlendirmesinde bulundu.

"Arap Baharı" döneminde sosyal medya mesajları ile dikkat çeken Bağdadi, Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) sınır dışı edilmesinin ardından 2015'te Norveç'te siyasi sığınma hakkı elde etmişti.

Veliaht Prens Muhammed Bin Selman baskı altında

Suudi Arabistan ve Veliaht Prens Muhammed Bin Selman, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim 2018'de İstanbul Başkonsolosluğunda katledilmesinden beri uluslararası baskı altında.

Amerikan Washington Post gazetesi, CIA'in Kaşıkçı cinayetinin emrini Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman'ın verdiği sonucuna ulaştığını yazmıştı.

Kaynak: AA