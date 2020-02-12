CIA ve BND paravan şirket kurdu, 120'den fazla ülkeye cihaz sattı ve o cihazlar üzerinden ülkelerin hükümet yetkililerini on yıllarca dinledi...

İddiayı Washington Post gazetesi ve Alman yayın organı ZDF gizli belgelere dayanarak ortaya attı.

Habere göre, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) ve Alman Dış İstihbarat Teşkilatı (BND) dinlemeleri yapabilmek için İsviçre merkezli "Cyrpto" şirketi paravan olarak kullandı.

ABD ve Alman istihbarat teşkilatları 1940'lı yıllardan 2000'lerin başına kadar Cyrpto'nun gizli sahipleri olarak kaldı.

"Yüzyılın istihbarat darbesi"

Haberde dinlemelere ilişkin detaylara da yer verildi. Şirketin diğer ülkelere sattığı cihazların tüm kodları kırıldı, dinlenmeye imkan verecek aparat yerleştirildi. Böylece CIA ve BND hükümetlerin mesajlarını okudu, liderlerin görüşmelerini dinledi.

Haberin dayandırılığı belgelere göre, paravan şirket Cyrpto, bir yandan milyonlarca dolar kazanç elde ederken diğer yandan hem istediği liderleri dinledi hem de ülkelerin istihbaratlarına erişim sağladı.

CIA ve BND'nin paravan şirket üzerinden yaptığı dinlemeler "yüzyılın istihbarat darbesi" olarak nitelendirildi.

ABD istihbarat teşkilatı 2018 yılına kadar şirketle ortaklığını sürdürdü

Haberde CIA ve BND ortaklığının nasıl sona erdiğine de işaret edildi. Alman istihbaratı, 1990'lı yılların başında CIA ile para konusundaki anlaşmazlıklar yaşadı.

ABD'nin Almanya'nın bazı müttefiklerini dinlemek istemesi üzerine BND şirketten ayrıldı. Berlin hükümetinin hisselerini CIA satın aldı.

Belgelere göre ortaklığı 2018 yılına kadar devam eden CIA'in elindeki hisseleri satmasıyla şirket ikiye bölündü.

Haberin yayınlanmasından sonra Crypto şirketi, CIA ya da BND ile ilişkilerinin olmadığını açıkladı.