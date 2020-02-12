Mahmud Abbas, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyindeki (BMGK) konuşmasının ardından Olmert ile ABD'nin New York kentinde ortak basın açıklaması yaptı.

Filistin Devlet Başkanı, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı sözde Orta Doğu barış planının bölgeyi şiddet ve kaos sarmalına iteceği uyarısında bulundu.

Filistin-İsrail meselesine çözüm bulmak için Olmert ile 2008'de bir dizi görüşmeleri olduğunu hatırlatan Abbas, "BMGK'de de dediğim gibi uluslararası dörtlünün (BM, ABD, AB ve Rusya) şemsiyesi altında, yerleşim birimlerini ilhak etmeyen, yasallaştırmayan, iki devletli çözümü ortadan kaldırmayan bir planda Sayın Olmert ile bıraktığımız noktadan müzakerelere devam etmeye tamamen hazırım." ifadesine kullandı.

"Abbas barışın adamıdır ve teröre karşıdır"

Eski İsrail Başbakanı Olmert ise Abbas ile her konuda benzer görüşlere sahip olmadığını, bu nedenle 2008'deki görüşmelerde barış anlaşmasına varamadıklarını dile getirerek, "O (Abbas) barışın adamıdır ve teröre karşıdır. Benim için bu önemli." dedi.

ABD'ye Trump'ın sözde barış planını eleştirmek için gelmediğini belirten Olmert, "Uygun değil ve bunu ABD'de de yapmak için hiçbir neden yok." diye konuştu.

Olmert, İsrail Başbakanı olduğu 2008'de Filistin Devlet Başkanı Abbas ile bir dizi barış görüşmesi yapmıştı.

Görüşmeler, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve işgal altındaki Doğu Kudüs'ün durumu hakkındaki görüş ayrılıkları nedeniyle başarısızlıkla sonuçlanmıştı.