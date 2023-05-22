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Dünya
Cnet 22.05.2023 07:33

ChatGPT, OpenAI'nin yeni iOS uygulamasıyla iPhone'a geliyor

OpenAI, iOS için bir ChatGPT uygulaması yayınladı. Yeni uygulama, hareket halindeyken OpenAI'nin yapay zeka sohbet robotunu yanınıza almanın bir yolunu sunuyor.

ChatGPT, OpenAI'nin yeni iOS uygulamasıyla iPhone'a geliyor

Şirketten yapılan açıklamaya göre ücretsiz uygulama iPhone'larda ve iPad'lerde çalışacak, sesli girişi destekleyecek ve geçmişinizi cihazlar arasında senkronize edecek.

ChatGPT'yi bir bilgisayarda kullanmak gibi, iOS uygulaması da soruları yanıtlayabilecek, seyahat planlarına yardımcı olabilecek, şiir yazabilecek.

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OpenAI, aylık 20 ABD doları olan ChatGPT Plus'a abone olan kişilerin daha hızlı yanıt sürelerine, özelliklere erken erişime sahip olacağını ve iOS uygulamasında GPT-4'ten yararlanabileceğini söyledi.

OpenAI, iOS uygulamasının kullanıma sunulmasının ABD'de başladığını ve önümüzdeki haftalarda daha fazla ülkeye yayılacağını söyledi.

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Şirket, Android kullanıcılarının "yakında" kendi sürümlerini alacağını da hatırlattı.

OpenAI, Kasım ayında ChatGPT'nin piyasaya sürülmesiyle yapay zeka savaşını başlattı.

ChatGPT sohbet robotuna güç sağlayan büyük dil modelinin bir güncellemesi olan GPT-4 Mart ayında yayınlandı.

OpenAI'ye göre, GPT-4'ün önceki sürümlere göre daha az kusuru var, daha incelikli sonuçlar üretiyor ve daha karmaşık görevlerin üstesinden geliyor.

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