Jeff Bezos, NASA'nın Ay'a dönmesine yardım edecek

NASA'nın 50 yıl sonra ilk kez Ay'a insan gönderme planına yardımcı olmak için iki milyarder gemide.

Elon Musk'ın Space X firması, Starship roketine dayalı iniş için bir sistem oluşturmak için halihazırda NASA ile çalışıyor.

Uzay ajansı, Musk'ın ardından Amazon CEO'su Jeff Bezos'tan da Ay görevine yardım etmesini istedi.

Şirketi Blue Origin, mürettebatı Ay yüzeyine indirecek bir çıkarma gemisi inşa edecek.

Jeff Bezos, sözleşmenin bir parçası olarak NASA'dan 3,4 milyar doların biraz üzerinde alacak ve şirketinin projeye kendi parasından aynı miktarda veya daha fazlasını harcaması bekleniyor.

53 yılın ardından bir ilk

Ay’daki son insanlı görevini, 1972 yılında yapan NASA, 53 yıl sonra Artemis misyonuyla yeniden Ay’a ayak basmayı hedefliyor.

Ancak bu misyon, 1969’daki Apollo görevinden çok daha farklı.

Ay’a dönüşe sadece NASA değil; Avrupa ve Japonya gibi uluslararası uzay ajansları ile SpaceX ve Blue Origin gibi özel girişimler de destek veriyor.

Ay görevi, sadece bir ziyaret ve örnek toplamayla sınırlı kalmayacak. Ay’ı bir yıldızlara seyahat üssüne dönüştürme çabasının ilk adımı atılacak.

Böylece önce Mars’a daha sonra uzak gezegenlere seyahat imkânı sağlanacak.