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Dünya
AA 16.05.2023 22:45

ChatGPT CEO'su: En büyük korkum dünyaya önemli zararlar verme ihtimalimiz

ChatGPT'yi geliştiren OpenAi'nin Üst Yöneticisi (CEO) Samuel Harris Altman, yapay zeka robotu ChatGPT ile ilgili, "En büyük korkum, teknoloji endüstrisi olarak dünyaya önemli zararlar verme ihtimalimizdir" dedi.

ChatGPT CEO'su: En büyük korkum dünyaya önemli zararlar verme ihtimalimiz

ABD Senatosu Yargı alt komitesinde ifade veren Altman, ChatGPT'nin kanuni düzenlemelerle sınırlanmaması durumunda oluşabilecek sorunlarla ilgili, "En büyük korkum, teknoloji endüstrisi olarak dünyaya önemli zararlar verme ihtimalimizdir. Bunun birçok farklı şekilde olabileceğini düşünüyorum" değerlendirmesini yaptı.

"Tüm teknolojik devrimlerde olduğu gibi, istihdam üzerinde önemli bir etki olmasını bekliyorum, ancak bu etkinin tam olarak neye benzediğini tahmin etmek çok zor" diyen Altman, ChatGPT teknolojisinin "çok kötü yerlere gidebileceği" öngörüsünü dile getirerek Senatoyu uyardı.

Samuel Harris Altman, ChatGPT'nin artan popülaritesi, yapay zekanın pozitif ve negatif olasılıkları hakkında yaptığı konuşmada, hükümetin bu değişikliklerin yönetilmesini sağlamak için devreye girmesi gerektiğini kabul etti.

3 saat süren toplantıda, ABD Senatörlerine, yapay zeka teknolojilerinin lisans denetimlerini yapacak bağımsız bir mekanizmanın kurulması tavsiyesinde bulunan Altman bu sayede, tehlikeli yeteneklerinin değerlendirilmesi dahil bir dizi güvenlik standardı oluşturulabileceğini dile getirdi.

Altman, bu şekilde modellerin "kendi kendini kopyalayıp çoğalamayacaklarından ve kendi başlarına hareket edemeyeceklerinden" emin olunabileceğini belirtti.

Komite toplantısına konuşan bazı senatörler de, yapay zeka pazarındaki kurumsal işbirliği hakkında uyarıda bulunarak, az sayıda teknoloji şirketinin bu sektöre hakim olması durumunda karşılaşılacak problemlere işaret etti.

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