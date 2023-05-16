Açık 19.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 16.05.2023 22:43

Pakistan'da internet kısıtlaması, günlük 5-6 milyon dolar kayba yol açıyor

Pakistan’da eski Başbakan İmran Han’ın tutuklanmasının ardından 9 Mayıs’ta başlatılan ve hala süren internet kısıtlaması, ülkenin bilgi teknolojisi sektöründe günlük 5-6 milyon dolarlık kayba sebep oluyor.

Pakistan'da internet kısıtlaması, günlük 5-6 milyon dolar kayba yol açıyor
[Fotoğraf: GettyImages]

Ulusal basındaki haberlere göre, Han’ın tutuklanmasının ardından başlayan protestolar nedeniyle hükümetin internet ve geniş bant hizmetlerine yönelik kısıtlama uygulaması hala sürüyor.

Pakistan Yazılım Evi Birliği verilerine göre, internete uygulanan kısıtlama, bilgi teknolojisi sektöründe geçen hafta 30-35 milyon dolar zarara yol açtı.

Pakistan Yazılım Evi Birliği Başkanı Züheyb Han, devam eden kısıtlamanın bilgi teknolojisi endüstrisine günlük 5-6 milyon dolar zarar verdiğini söyledi.

Han, hükümetin adımının ülkenin marka değerine küresel çapta zarar verdiğini ifade ederek, 600 binden fazla kişinin bilgi teknolojisi sektörüyle doğrudan bağlantılı olduğunu vurguladı.

Devam eden internet kesintisinin telefon operatörleri, çevrimiçi taksi hizmetleri ve daha birçok sektörde yüz binlerce dolar kayba sebep olduğu belirtiliyor.

Bilgi Teknolojisi ve Telekomünikasyon Bakanı Seyit Eminül Hak, Pakistan Telekomünikasyon Otoritesi’nin kendilerine bağlı olmadığını ve internet kesintileri konusunda bakanlığa danışılmadığını belirtti.

Hak, sosyal medya platformlarının veya internetin kısıtlanmasının herhangi bir sorunun çözümü olmadığını vurgulayarak, internet hizmetlerinin kısıtlanmasının bilgi teknolojisi sektöründe milyarlarca rupi kayba yol açtığını söyledi.

Hükümet, sosyal medya platformlarına erişimin düzeltildiğini açıklasa da ülkenin birçok bölgesinde kullanıcıların bu platformlara erişim sağlayamadığı belirtiliyor.

Pakistan'da eski Başbakan İmran Han'ın 9 Mayıs'ta tutuklanmasının ardından başlayan protesto gösterileri sebebiyle internete ve sosyal medya platformlarına erişim kısıtlaması getirilmişti.

ETİKETLER
Pakistan
Sıradaki Haber
İngiltere'de iki kişide kuş gribine rastlandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:39
Sinan Oğan: Üzerimize düşeni yapacağız, en doğru kararı vermeye çalışacağız
23:17
Sandık başında kalp krizi geçiren kişiye müdahale kamerada
23:05
Hatay'da çadır kentte yangın
22:54
Zelenskiy: İlave hava savunma sistemlerine ihtiyacımız var
22:54
Hablemitoğlu suikastı davasında mahkemeden talep edilen 'yayın yasağı' reddedildi
22:52
ChatGPT CEO'su: En büyük korkum dünyaya önemli zararlar verme ihtimalimiz
Kedisi Slyvia'yı gittiği her yerde "omzunda" gezdiriyor
Kedisi Slyvia'yı gittiği her yerde "omzunda" gezdiriyor
FOTO FOKUS
Sandık başında kalp krizi geçiren kişiye müdahale kamerada
Sandık başında kalp krizi geçiren kişiye müdahale kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ