Yunanistan'da pilot lisanslarında yolsuzluk yapıldığı iddiası

Yunan basınında yer alan haberlere göre, pilot adaylarına para karşılığında pilot lisansı temin eden çete polis tarafından tespit edildi ve çete lideri suçlamasıyla 70 yaşında bir kişi, iki çete üyesi ve iki pilot adayı gözaltına alındı.

Usulsüz pilot lisansı için 8 ila 25 bin avro ödendiği ileri sürülen haberlerde, gözaltına alınan 70 yaşındaki çete liderinin geçmişte Olimpic Havayollarında çalıştığı belirtildi.

Para karşılığında pilot lisansı temin etmekle suçlanan 70 yaşındaki zanlının Mega TV'ye konuşan avukatı ise zanlının suçlamaları reddettiğini belirterek, "Müvekkilimin bir tanıdığına sınavlarda yardım etmiş olma ihtimali sahte lisans temini ile ilişkili olduğu anlamına gelmez." diye konuştu.

Haberde, lisans sınavlarını geçmekte zorlanan pilot adaylarına sınavlarda teknolojik araçlarla kopya verildiği, bazı adaylara sınava girmeden lisans temin edildiği ya da yurt dışındaki sınav merkezlerine yönlendirildiği ileri sürüldü.