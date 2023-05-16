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Dünya
AA 16.05.2023 21:19

Ukrayna'da Wagner grubunun bir ABD vatandaşını öldürdüğü iddia edildi

Rus güvenlik şirketi Wagner’in kurucusu Yevgeniy Prigojin, bir Telegram grubunda paylaşılan videoda, bir ABD vatandaşının Ukrayna'da çatışmaların devam ettiği Bahmut şehrinde öldürüldüğünü iddia etti.

Ukrayna'da Wagner grubunun bir ABD vatandaşını öldürdüğü iddia edildi

Rus muhabir Alexander Simonov'un Telegram hesabından yayınladığı videoda Prigojin, bir ceset ve üzerindeki belgeleri incelerken gösterildi.

Prigojin, "İşte eski Amerikalı asker Nicholas. Onu Amerika Birleşik Devletleri'ne teslim edeceğiz, onu bir tabuta koyacak, saygıyla Amerikan bayrağıyla örteceğiz, çünkü o bir dede gibi yatakta ölmedi, savaşta ve muhtemelen onurlu bir şekilde öldü." dedi.

Wagner lideri, öldürülen kişinin çatışmada öldüğünü söyledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Basın Sözcülüğünden konuya ilişkin, "Bir ABD vatandaşının Bahmut’ta öldürüldüğüne ilişkin haberleri gördük ancak ek bilgi bakıyoruz" ifadelerine yer verildi.

ABD’nin Ukrayna’da ölen Amerikan vatandaşının teyit etme imkanlarının az olduğu kaydedilerek, Ukrayna savaşında hayatını kaybedenlere başsağlığı dilendi.

ABD vatandaşlarına Ukrayna’ya seyahat etmemesi konusunda da uyarı yapıldı.

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