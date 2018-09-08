Cezayir'de son kolera hastaları taburcu edildi

Cezayir devlet radyosunda, Sağlık Bakanlığı kaynaklarına dayandırılan açıklamada, kolera virüsü şüphesiyle Buleyde ilindeki Bufarik Hastanesinde tedavi gören son hastaların da taburcu edildiği belirtildi.

Kolera salgını şüphesiyle getirilen vakaların tedavisi için hastanede ayrılan bölümün hastaların taburcu edilmesinin ardından kapatıldığı bilgisi verildi.

Salgının sebebinin kirlenmiş vadi suyu olduğu tespit edilmişti

Cezayir Sağlık Bakanlığı, ağustos ortalarında ülkenin kuzey kesimlerinde ortaya çıkan kolera salgınının kaynağının, salgın vakalarının en fazla görüldüğü kent olan Buleyde'ye bağlı Beni İzze Vadisi olarak tespit edildiğini duyurmuştu.

Açıklamada, evsel ve tarımsal atıklarla kirlenmiş durumdaki vadi suyunun temizlenmesi için ilgili makamlarla koordineli şekilde gerekli çalışmaların başlatıldığı kaydedilmişti.

Bakanlıktan 29 Ağustos'ta yapılan açıklamada, ay başından itibaren 173 şüpheli vakadan 62'sinin kolera olduğunun tespit edildiği, bunlardan 2'sinin ölümle sonuçlandığı belirtilmişti.

Kaynak: AA