Cezayir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 51 yaşındaki bir kadının Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi.

Böylece virüsten ölenlerin sayısının 3'e yükseldiği aktarılan açıklamada, ülkedeki vaka sayısının ise 37 olduğu ifade edildi.

Açıklamada, 12 kişinin virüsü yenerek iyileşmesi sonucu hastanelerden taburcu edildiği dile getirildi.

Bakanlıktan 12 Mart'ta yapılan açıklamada, 2 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği, ülkedeki vaka sayısının 26'ya yükseldiği duyurulmuştu.