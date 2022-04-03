Haber Giriş: 3 Nisan 2022 Pazar 02:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cezayir’de doğal gazdan zehirlenen 4 kişi yaşamını yitirdi
Cezayir'in kuzey batısındaki Tiyarat kentindeki bir apartman dairesinde, doğal gaz kaçağı sonucu zehirlenen aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti.
Tiyarat’taki Sivil Savunma birimleri, ekiplerin ihbar üzerine girdiği dairede 4 kişinin cansız bedenine ulaştığını açıkladı.
Doğal gaz kaçağından etkilenerek baygınlık geçiren aynı aileden 2 kişi ise hastaneye kaldırıldı.
Cezayir’de en son şubat ayında ülkenin kuzeyinde yer alan Setif kentinde bir binada meydana gelen doğal gaz kaçağının neden olduğu patlamada 8 kişi hayatını kaybetmişti.
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