Tiyarat’taki Sivil Savunma birimleri, ekiplerin ihbar üzerine girdiği dairede 4 kişinin cansız bedenine ulaştığını açıkladı.

Doğal gaz kaçağından etkilenerek baygınlık geçiren aynı aileden 2 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Cezayir’de en son şubat ayında ülkenin kuzeyinde yer alan Setif kentinde bir binada meydana gelen doğal gaz kaçağının neden olduğu patlamada 8 kişi hayatını kaybetmişti.