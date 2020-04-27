Cezayir Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 6 kişinin daha COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetmesi sonucunda ülkede virüs kaynaklı ölümlerin sayısının 425'e çıktığı belirtildi.

Ülkede 126 kişide daha koronavirüs tespit edildiği, böylece vaka sayısının 3 bin 382'ye yükseldiği kaydedilen açıklamada, salgının merkezi haline gelen El-Buleyde kentinde ilk kez yeni vaka görülmediği aktarıldı.