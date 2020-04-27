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Cezayir'de COVID-19'dan ölenlerin sayısı 425'e yükseldi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Cezayir'de koronavirüs (COVID-19) kaynaklı can kaybının 425'e, toplam vaka sayısının ise 3 bin 382'ye çıktığı bildirildi.
Cezayir Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 6 kişinin daha COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetmesi sonucunda ülkede virüs kaynaklı ölümlerin sayısının 425'e çıktığı belirtildi.
Ülkede 126 kişide daha koronavirüs tespit edildiği, böylece vaka sayısının 3 bin 382'ye yükseldiği kaydedilen açıklamada, salgının merkezi haline gelen El-Buleyde kentinde ilk kez yeni vaka görülmediği aktarıldı.
Etiketler: koronavirüs coronavirüs covid-19 kovid-19 koronavirüs salgınıSon Güncelleme: 27 Nisan 2020 Pazartesi 14:10
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