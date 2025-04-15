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Dünya
AA 15.04.2025 20:05

Cezayir ve Fransa arasında diplomasi krizi sürüyor

Cezayir'in 12 Fransız diplomatı sınır dışı etme kararına misilleme yapan Fransa, topraklarındaki 12 Cezayirli diplomatı sınır dışı edeceğini duyurup büyükelçisini geri çağırdı

Cezayir ve Fransa arasında diplomasi krizi sürüyor
[Getty]

Elysee Sarayından yapılan yazılı açıklamada, Cezayir makamlarının 12 Fransız konsolosluk çalışanını sınır dışı etmesi "haksız" ve "anlaşılmaz" olarak nitelendirildi.

Cezayir hükümeti yetkililerinin "ikili ilişkilerde yaşanan yıkıcı bozulmanın sorumluluğunu aldığı" ifade edilen açıklamada, Cezayir'in bu tutumuna karşı "simetrik bir adım" atılacağı ve 12 Cezayirli diplomatın sınır dışı edileceği duyuruldu.

Açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un bu bağlamda ülkesinin Cezayir Büyükelçisi Stephane Romatet'yi de "istişarelerde bulunmak" için geri çağırdığı belirtildi.

"Diyaloğun yeniden başlatılması Fransa ve Cezayir'in kendi çıkarınadır." ifadesi kullanılan açıklamada, Cezayir makamları ve Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'a diyalog için sorumluluk gösterme çağrısı yapıldı.

Fransız medyasında yer alan haberlerde, açıklamanın yapıldığı sırada 12 Fransız diplomatın Cezayir'den Fransa'ya dönüş yolunda olduğu kaydedildi.

Cezayir 12 Fransız konsolosluk çalışanını sınır dışı etti

Fransa'da 1'i konsolosluk çalışanı 3 Cezayirli, "Amir DZ" olarak bilinen muhalif Amir Boukhors'un kaçırılmasına ilişkin iddialarla bağlantılı olarak 11 Nisan'da gözaltına alınmış ve Fransa topraklarında ciddi suçlar işledikleri gerekçesiyle tutuklanmıştı.

Cezayir, Fransa'daki konsolosluk çalışanının tutuklanması nedeniyle 13 Nisan'da Fransa'nın Cezayir Büyükelçisi Romatet'yi Dışişleri Bakanlığına çağırarak protesto notası vermiş, 14 Nisan'da da 12 Fransız konsolosluk çalışanından 48 saat içinde ülkeyi terk etmesini istemişti.

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