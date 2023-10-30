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Dünya
AA 30.10.2023 07:07

Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun: Gazze’de yaşananlar tam bir savaş suçudur

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, Filistinlilerin terörist olmadıklarını, vatanlarını savunduklarını ve Gazze'de yaşananların tam bir savaş suçu olduğunu belirtti.

Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun: Gazze’de yaşananlar tam bir savaş suçudur

Cumhurbaşkanı Tebbun, başkent Cezayir’in güneyindeki Celfe kentinde bölge halkıyla gerçekleştirdiği buluşmada, İsrail’in abluka altındaki Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Cezayir devlet televizyonu tarafından naklen yayınlanan buluşmada Tebbun, “Gazze’de yaşananlar tam bir savaş suçudur.” dedi.

İsrailli ve Batılı liderlerin Filistinli direnişçileri terörist olarak nitelemelerini reddeden Tebbun, “Filistinler terörist değiller, zira onlar kendi vatanlarını ve haklarını savunuyorlar.” ifadesini kullandı.

Fransa’nın da Fransız sömürgeciliğine karşı Cezayir Kurtuluş Devrimi'ne (1954-1962) katılanları terörist olarak nitelendirdiğini hatırlatan Tebbun, Cezayirli lider el-Arabi Bin Mehidi’nin “Bize uçaklarınızı verin biz de size el yapımı bombalarımızı verelim.” şeklindeki sözünü örnek verdi.

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Filistin - İsrail Çatışması Filistin Devleti Cezayir Gazze İsrail
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